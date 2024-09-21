Во Львовской области таможенники разоблачили в багаже партию техники Apple

Работник ГПСУ проверяет багаж. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на КПП "Краковец" спрятанные гаджеты компании Apple. По предварительным оценкам стоимость багажа может достигать около 3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в субботу, 21 сентября.

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Пограничники обнаружили в нише вещей багаж, где обнаружили гаджеты компании Apple.

Найдена техника. Фото: ГПСУ

В багаже пытались провезти 61 ноутбук Apple Mac Book Air. Их пытались перевезти в рейсовом автобусе через пункт пропуска "Краковец".

Технику пытались провезти в багажном отделении. Фото: ГПСУ

Ноутбуки Apple в багажнике автобуса. Фото: ГПСУ

Гаджеты спрятали в нише для вещей отдыха водителей. Сам водитель автобуса сказал, что техника была передачей. Он забрал ее в Дюссельдорфе и должен был передать в Киев.

По оценкам пограничников изъятый товар стоит 3 млн гривен.

Напомним, с 23 сентября на границе в пределах пункта пропуска "Корчева-Краковец" Львовской области будут проводиться ремонтные работы, предупредили об усложнении движения транспорта.

Также юристы напомнили, какое наказание грозит украинцам за незаконное пересечение границы.