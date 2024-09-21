Во Львовской области таможенники разоблачили в багаже партию техники Apple

Львовские пограничники обнаружили на границе с Польшей посылку на 3 млн гривен — что там нашли
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на КПП "Краковец" спрятанные гаджеты компании Apple. По предварительным оценкам стоимость багажа может достигать около 3 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в субботу, 21 сентября.
Замаскировали провоз техники
Пограничники обнаружили в нише вещей багаж, где обнаружили гаджеты компании Apple.
В багаже пытались провезти 61 ноутбук Apple Mac Book Air. Их пытались перевезти в рейсовом автобусе через пункт пропуска "Краковец".
Гаджеты спрятали в нише для вещей отдыха водителей. Сам водитель автобуса сказал, что техника была передачей. Он забрал ее в Дюссельдорфе и должен был передать в Киев.
По оценкам пограничников изъятый товар стоит 3 млн гривен.
Напомним, с 23 сентября на границе в пределах пункта пропуска "Корчева-Краковец" Львовской области будут проводиться ремонтные работы, предупредили об усложнении движения транспорта.
Также юристы напомнили, какое наказание грозит украинцам за незаконное пересечение границы.
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