Львівський активіст подав в суд на Apple через співпрацю з білорусами

Офіс компанії Apple. Фото: pixabay

Львівський активіст та волонтер вимагав у компанії Apple пояснень, чому вона ввозить свою продукцію в Україну через компанію ASBIS. Відомо, що її співвласниками є громадяни Білорусі.

Про це пише ZAXID.NET у вівторок, 7 травня.

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Активіст та волонтер Святослав Літинський зазначив, що компанія ASBIS досі працює в Росії в обхід санкцій. Він звернувся до українського представництва Apple ще 26 травня 2023 року, але не отримав жодної реакції.

"Було давно відомо, що співвласниками ASBIS є білоруси, і я хотів в Apple запитати, чи вони й далі з ними співпрацюють. Наскільки мені відомо, то так, продовжують. Це фактично їхні офіційні партнери. Я двічі звертався до Apple, але вони мені не відповіли", — зазначив він.

Тому українець вирішив подати позов на компанію — його задовольнив Печерський районний суд Києва. Згідно з рішенням, Apple повинна надати чоловіку відповідь щодо своєї співпраці з ASBIS.

Також українське представництво має сплатити понад 7000 гривень Літинському за судові витрати.

"Рішення суду набуває чинності, і якщо вони не відповідають, то я звертаюсь до виконавця. Тоді є ймовірність, що компанія матиме заблоковані рахунки", — додав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня голова Комітету Держбезпеки Білорусі Іван Тертель анонсував удари по лікарнях Києва.

На такі погрози відреагували в СБУ. У заяві спецслужби йдеться, що білоруська влада намагається здійснити інформаційно-психологічні спецоперації, спрямовані на підірвання ситуації та створення паніки серед населення України.