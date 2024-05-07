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Львовский активист подал в суд на Apple из-за сотрудничества с белорусами

7 мая 2024 18:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Львовский активист подал в суд на Apple из-за сотрудничества с белорусами
Офис компании Apple. Фото: pixabay
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Львовский активист и волонтер требовал у Apple объяснений, почему она ввозит свою продукцию в Украину через компанию ASBIS. Известно, что ее совладельцами являются граждане Беларуси.

Об этом пишет ZAXID.NET во вторник, 7 мая.

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Активист и волонтер Святослав Литинский отметил, что компания ASBIS до сих пор работает в России в обход санкций. Он обратился в украинское представительство Apple еще 26 мая 2023 года, но не получил никакой реакции.

"Было давно известно, что совладельцами ASBIS являются белорусы, и я хотел у Apple спросить, сотрудничают ли они и дальше с ними. Насколько мне известно, то да, продолжают. Это фактически их официальные партнеры. Я дважды обращался к Apple, но они мне не ответили", — отметил он.

Поэтому украинец решил подать иск на компанию — его удовлетворил Печерский районный суд Киева. Согласно решению, Apple должна предоставить мужчине ответ о своем сотрудничестве с ASBIS.

Также украинское представительство должно оплатить свыше 7000 гривен Литинскому за судебные издержки.

"Решение суда вступает в силу, и если они не отвечают, то я обращаюсь к исполнителю. Тогда есть вероятность, что компания будет иметь заблокированные счета", — добавил он.

Напомним, в конце апреля глава Комитета Госбезопасности Беларуси Иван Тертель анонсировал удары по больницам Киева.

На такие угрозы отреагировали в СБУ. В заявлении спецслужбы говорится, что беларусские власти пытаются осуществить информационно-психологические спецоперации, направленные на подрыв ситуации и создание паники среди населения Украины.

Беларусь
суд
Украина
Apple Pay
компании

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