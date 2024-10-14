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Львівський блогер виїхав за кордон після "конфлікту" з ТЦК — відео

14 жовтня 2024 18:47
Микола Кондратюк - Редактор
Блогер Юра Скайф виїхав у Польщу після зустрічі з ТЦК — відео
Блогер Юра Скайф. Фото: instagram.com/skaif_ura
Микола Кондратюк - Редактор

Львівський блогер Юра Скайф виїхав за кордон після конфлікту, який нібито стався з працівниками ТЦК кілька днів тому. Ймовірно, чоловік перебуває у Польщі.

Відео свого звернення блогер розмістив на сторінці в Instagram.

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Що сказав про свій від'їзд Скайф

Чоловік наголосив, що дуже хотів залишитися в Україні, проте поїхати його змусили обставини.

"Я, насправді, хотів би залишитися, але, на жаль, стались такі обставини, що змушений виїхати. Не знаю на скільки. Я поїхав заради безпеки", — розповідає блогер.

Судячи з відео, Юра Скайф зараз перебуває у Польщі. У коментарі до ролику він вказав, що "поїхав на заробітки".

Напередодні у соцмережах блогер повідомив, що на нього "напали" невідомі особи. За його словами, на парковці раптово з’явилися близько 50 людей у чорному та масках, які витягли всіх із машини. Невідомі нібито почали штовхати, бити і кидати людей на землю. Спілкувалися вони російською мовою. Скайф впевнений, що то були працівники ТЦК, які таким чином перевіряли документи.

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Раніше ми повідомляли, що у пункті пропуску "Краківець" Львівської області прикордонники нелегально переправляли чоловіків за кордон. Підозри отримали заступник начальника одного з відділень пункту та інспектор.

Нагадаємо, на період дії правового режиму воєнного стану громадянам України чоловічої статі заборонено виїзд за кордон. Таке право мають лише окремі категорії осіб за наявності певних документів. Проте навіть їм можуть відмовити у перетині кордону. 

Польща кордон блогери мобілізація ТЦК та СП ухилянти

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