Блогер Юра Скайф уехал в Польшу после встречи с ТЦК — видео

Блогер Юра Скайф. Фото: instagram.com/skaif_ura

Львовский блогер Юра Скайф выехал за границу после конфликта, якобы случившегося с работниками ТЦК несколько дней назад. Вероятно, мужчина находится в Польше.

Видео своего обращения блоггер разместил на странице в Instagram.

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Что сказал о своем отъезде Скайф

Мужчина подчеркнул, что очень хотел остаться в Украине, однако уехать его заставили обстоятельства.

"Я, на самом деле, хотел бы остаться, но, к сожалению, произошли такие обстоятельства, что вынужден уехать. Не знаю на сколько. Я уехал ради безопасности", — рассказывает блоггер.

Судя по видео, Юра Скайф сейчас находится в Польше. В комментарии к ролику он указал, что "уехал на заработки".

Накануне в соцсетях блогер сообщил, что на него "напали" неизвестные. По его словам, на парковке внезапно появилось около 50 человек в черном и масках, которые вытащили всех из машины. Неизвестные якобы стали толкать, избивать и бросать людей на землю. Общались они на русском языке. Скайф уверен, что это были работники ТЦК, которые таким образом проверяли документы.

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Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Краковец" Львовской области пограничники нелегально переправляли мужчин за границу. Подозрения получили заместитель начальника одного из отделений пункта и инспектор.

Напомним, на период действия правового режима военного положения гражданам Украины мужского пола запрещен выезд за границу. Такое право имеют только отдельные категории при наличии определенных документов. Однако даже им могут отказать в пересечении границы.