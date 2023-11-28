Львівський IT Кластер укомплектує 10 "мисливців за шахедами" для міста до кінця року

Мисливці за шахедами. Фото: Львівська ОВА

Львівський IT Кластер укомплектує до кінця року 10 автоматичних турелей в рамках проєкту "Мисливці за шахедами". Вони зможуть збивати ворожі безпілотники над Львівщиною без безпосередньої участі людини.

Про це повідомляє у своєму telegram-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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У вівторок, 28 листопада, Львівська ОВА разом з Львівським IT Кластером передали Повітряному командуванню "Захід" перші 5 машин, у рамках проєкту "Мисливці за шахедами". Цей проєкт є частиною ініціативу ОВА.

До придбання та обладнання цих машин долучилися представники більш як 50 IT-компаній.

Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА

Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА

Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА

Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА

Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА 1 / 5

Автоматичні турелі можуть збивати безпілотники без прямої участі людини. Це дозволить нашим силам ППО ще ефективніше охороняти повітряний простір Львівщини.

У це інвестують 20 мільйонів гривень.

"Дякую керівництву та усій спільноті Львівського IT Кластера за те, що підтримали ініціативу Львівської ОВА, а також запропонували круті рішення для того, щоб зробити роботу мобільних вогневих груп ще результативнішою", — написав Максим Козицький.

Наразі український бізнес на запит Львівської ОВА допоміг з комплектацією 45 мобільних вогневих груп для ПвК "Захід".

"Крім того, ми обладнали ще 13 груп. Вони слугуватимуть новому підрозділу, який створили для захисту неба над нашою областю", — додає голова ОВА.

Нагадаємо, бійці ЗСУ змогли відслідкувати ворожий безпілотник, який коригував вогонь РФ, та знищили його цікавим методом — повітряним тараном.