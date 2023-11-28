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Львівський IT Кластер укомплектує 10 "мисливців за шахедами" для міста до кінця року

28 листопада 2023 17:20
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Львівський IT Кластер укомплектує 10 "мисливців за шахедами" для міста до кінця року
Мисливці за шахедами. Фото: Львівська ОВА
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Львівський IT Кластер укомплектує до кінця року 10 автоматичних турелей в рамках проєкту "Мисливці за шахедами". Вони зможуть збивати ворожі безпілотники над Львівщиною без безпосередньої участі людини. 

Про це повідомляє у своєму telegram-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький

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У вівторок, 28 листопада, Львівська ОВА разом з Львівським IT Кластером передали Повітряному командуванню "Захід" перші 5 машин, у рамках проєкту "Мисливці за шахедами". Цей проєкт є частиною ініціативу ОВА.

До придбання та обладнання цих машин долучилися представники більш як 50 IT-компаній. 

  • Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА
  • Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА
  • Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА
  • Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА
  • Передача "мисливців за шахедами". Фото: Львівська ОВА
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Автоматичні турелі можуть збивати безпілотники без прямої участі людини. Це дозволить нашим силам ППО ще ефективніше охороняти повітряний простір Львівщини.

У це інвестують 20 мільйонів гривень. 

"Дякую керівництву та усій спільноті Львівського IT Кластера за те, що підтримали ініціативу Львівської ОВА, а також запропонували круті рішення для того, щоб зробити роботу мобільних вогневих груп ще результативнішою", — написав Максим Козицький. 

Наразі український бізнес на запит Львівської ОВА допоміг з комплектацією 45 мобільних вогневих груп для ПвК "Захід".

"Крім того, ми обладнали ще 13 груп. Вони слугуватимуть новому підрозділу, який створили для захисту неба над нашою областю", — додає голова ОВА. 

Нагадаємо, бійці ЗСУ змогли відслідкувати ворожий безпілотник, який коригував вогонь РФ, та знищили його цікавим методом — повітряним тараном

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