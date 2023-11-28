Львовский IT Кластер укомплектует 10 "охотников за шахедами" для города до конца года

Охотники за шахедами. Фото: Львовская ОВА

Львовский IT Кластер укомплектует до конца года 10 автоматических турелей в рамках проекта "Охотники за шахедами". Они смогут сбивать вражеские беспилотники над Львовской областью без участия человека.

Об этом сообщает в своем telegram-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Во вторник, 28 ноября, Львовская ОВА вместе со Львовским IT Кластером передали Воздушному командованию "Запад" первые 5 машин, в рамках проекта "Охотники за шахедами". Этот проект является частью инициативы ОВА.

К покупке и оборудованию этих машин присоединились представители более 50 IT-компаний.

Передача "охотников за шахедами". Фото: Львовская ОВА

Передача "охотников за шахедами". Фото: Львовская ОВА

Передача "охотников за шахедами". Фото: Львовская ОВА

Передача "охотников за шахедами". Фото: Львовская ОВА

Передача "охотников за шахедами". Фото: Львовская ОВА 1/5 _ 5

Автоматические турели могут сбивать беспилотники без прямого участия человека. Это позволит нашим силам ПВО еще более эффективно охранять воздушное пространство Львовщины.

В это инвестируют 20 миллионов гривен.

"Благодарю руководство и все сообщество Львовского IT Кластера за то, что поддержали инициативу Львовской ОВА, а также предложили крутые решения для того, чтобы сделать работу мобильных огневых групп еще более результативной", — написал Максим Козицкий.

Сейчас украинский бизнес по запросу Львовской ОВА помог с комплектацией 45 мобильных огневых групп для ПВК "Запад".

"Кроме того, мы оснастили еще 13 групп. Они будут служить новому подразделению, которое было создано для защиты неба над нашей областью", — добавляет глава ОВА.

Напомним, бойцы ВСУ смогли отследить вражеский беспилотник, корректировавший огонь РФ, и уничтожили его интересным методом — воздушным тараном.