Черги на кордоні - прикордонники Львова сказали, коли буде найбільший трафік

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: POLUKR.net

З початком літнього туристичного сезону пасажиропотік на українсько-польському кордоні у Львівській області зросте майже у півтора раза.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного загону Владислав Яковчук

Реклама

Читайте також:

Де і коли будуть найбільші черги

За словами Яковчука, найбільше навантаження очікується на вихідних у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині", тоді як "Смільниця" та "Нижанковичі" залишаються менш завантаженими. Мандрівникам радять обирати менш завантажені пункти для зручності.

"Найбільші черги ми прогнозуємо в липні та серпні, коли українці масово вирушать на відпочинок за кордон. Радимо планувати поїздки заздалегідь і за можливості обирати менш популярні переходи. Це допоможе зекономити час", — пояснив Владислав Яковчук.

Для покращення ситуації прикордонники збільшать склад змін, при цьому також стабільно працює електронна черга. Час очікування також залежить від роботи польської сторони, тож варто планувати поїздки заздалегідь.

"Зростання пасажиропотоку — це звичайна сезонна історія. Головне — підготуватись, не залишати все на останній момент і дотримуватись рекомендацій. Тоді поїздка стане простішою і без стресу", — підсумував Владислав Яковчук.

Рекомендації для подорожніх

Перевіряйте завантаженість пунктів пропуску онлайн.

Обирайте менш завантажені переходи, якщо є можливість.

Плануйте маршрути заздалегідь, особливо в пік туристичного сезону.

Використовуйте електронну чергу для швидшого оформлення.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи послаблять деяким чоловікам виїзд за кордон.

Ми також писали, чи можна виїжджати за кордон звільненим із ЗСУ.