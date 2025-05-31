Очереди на границе - пограничники Львова сказали, когда будет самый большой трафик

Очереди на границе. Иллюстративное фото: POLUKR.net

С началом летнего туристического сезона пассажиропоток на украинско-польской границе во Львовской области возрастет почти в полтора раза.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель начальника штаба, начальник отдела организации пограничного контроля 7-го пограничного отряда Владислав Яковчук

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Где и когда будут самые большие очереди

По словам Яковчука, наибольшая нагрузка ожидается на выходных в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини", тогда как "Смильница" и "Нижанковичи" остаются менее загруженными. Путешественникам советуют выбирать менее загруженные пункты для удобства.

"Наибольшие очереди мы прогнозируем в июле и августе, когда украинцы массово отправятся на отдых за границу. Советуем планировать поездки заранее и по возможности выбирать менее популярные переходы. Это поможет сэкономить время", — объяснид Владислав Яковчук.

Для улучшения ситуации пограничники увеличат состав смен, при этом также стабильно работает электронная очередь. Время ожидания также зависит от работы польской стороны, поэтому стоит планировать поездки заранее.

"Рост пассажиропотока — это обычная сезонная история. Главное — подготовиться, не оставлять все на последний момент и придерживаться рекомендаций. Тогда поездка станет проще и без стресса", — подытожил Владислав Яковчук.

Рекомендации для путешественников

Проверяйте загруженность пунктов пропуска онлайн.

Выбирайте менее загруженные переходы, если есть возможность.

Планируйте маршруты заранее, особенно в пик туристического сезона.

Используйте электронную очередь для более быстрого оформления.

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