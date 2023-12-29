Львівський постачальник Міноборони намагався підкупити керівника ДБР

Працівники ДБР та затриманий львівський бізнесмен. Фото: скриншот з відео

Львівський бізнесмен, один з найбільших постачальників Міноборони, намагався підкупити керівника Державного бюро розслідувань. Фігурант пропонував йому 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє ДБР.

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"Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР", — йдеться у повідомленні.

Фігурант пропонував гроші за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

ДБР порушило декілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена зі Львова виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму у розмірі понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства стало відомо, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства. Раніше вони займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. У ДБР наголосили, що це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

Правоохоронці виявили невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, однак отримали гроші за повне виконання зобов'язань.

До того ж ДБР встановило, що вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

"Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Покарання для фігуранта

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання — позбавленням волі на строк до восьми років.

Допис ДБР. Фото: скриншот

Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від призову у Запоріжжі. Механізм ухилення організував начальник одного із ТЦК, а "послугою" встигли скористатися 300 чоловіків.