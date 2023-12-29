Львовский поставщик Минобороны пытался подкупить руководителя ГБР
Львовский бизнесмен, один из самых крупных поставщиков Минобороны, пытался подкупить руководителя Государственного бюро расследований. Фигурант предлагал ему 500 тысяч долларов.
Об этом сообщает ГБР.
Взятка руководителю ГБР от львовского бизнесмена
"Работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР", — говорится в сообщении.
Фигурант предлагал деньги за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
ГБР открыло несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена из Львова выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму в размере более 1,5 млрд грн.
В ходе следствия стало известно, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия. Раньше они занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для Минобороны. В ГБР подчеркнули, что это привело к убыткам бюджета по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.
Правоохранители обнаружили невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, однако получили деньги за полное исполнение обязательств.
К тому же ГБР установило, что восемь договоров исполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.
"Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий, выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не проводили никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.
Наказание для фигуранта
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до восьми лет.
Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.
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