Львовский поставщик Минобороны пытался подкупить руководителя ГБР

Работники ГБР и задержанный львовский бизнесмен. Фото: скриншот из видео

Львовский бизнесмен, один из самых крупных поставщиков Минобороны, пытался подкупить руководителя Государственного бюро расследований. Фигурант предлагал ему 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает ГБР.

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"Работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР", — говорится в сообщении.

Фигурант предлагал деньги за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

ГБР открыло несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена из Львова выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму в размере более 1,5 млрд грн.

В ходе следствия стало известно, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия. Раньше они занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для Минобороны. В ГБР подчеркнули, что это привело к убыткам бюджета по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок.

Правоохранители обнаружили невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, однако получили деньги за полное исполнение обязательств.

К тому же ГБР установило, что восемь договоров исполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

"Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий, выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных для МОУ. Проверяется причастность к сделкам бывших должностных лиц Минобороны, которые не проводили никаких юридических действий для обеспечения выполнения или расторжения договоров", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.

Наказание для фигуранта

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до восьми лет.

Пост ГБР. Фото: скриншот

Пост ГБР. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.