Суд оштрафував прикордонника на 17 тис. грн за те, що він залишив зброю без нагляду

Львівський прикордонник залишив без нагляду свою зброю — яке покарання виніс суд
На Львівщині прикордонника віддали під суд за те, що він під час чергування залишив свою табельну зброю без нагляду. Це серйозне правопорушення не тільки у воєнний час, тому суд оштрафував його на солідну суму.
Про хід судового засідання йдеться у Єдиному державному судовому реєстрі.
Чому прикордонник залишив свою зброю
З матеріалів справи залишається незрозумілим мотив вчинку прикордонника. Відомо тільки, що на нього склали протокол за фактом порушення правил несення служби. Сам обвинувачений на суд не прийшов, але суддя отримав інформацію, що він жалкує про свій вчинок.
Що вирішив суд
Яворівський районний суд Львівщини визнав прикордонника винним у порушенні правил несення служби. Суд оштрафував його на 17 тис. грн зі сплатою 605 грн судового збору.
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