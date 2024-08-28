Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львівський прикордонник залишив без нагляду свою зброю — яке покарання виніс суд arrow

Львівський прикордонник залишив без нагляду свою зброю — яке покарання виніс суд

28 серпня 2024 07:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Суд оштрафував прикордонника на 17 тис. грн за те, що він залишив зброю без нагляду
Український прикордонник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На Львівщині прикордонника віддали під суд за те, що він під час чергування залишив свою табельну зброю без нагляду. Це серйозне правопорушення не тільки у воєнний час, тому суд оштрафував його на солідну суму. 

Про хід судового засідання йдеться у Єдиному державному судовому реєстрі.

Читайте також:

Чому прикордонник залишив свою зброю

З матеріалів справи залишається незрозумілим мотив вчинку прикордонника. Відомо тільки, що на нього склали протокол за фактом порушення правил несення служби. Сам обвинувачений на суд не прийшов, але суддя отримав інформацію, що він жалкує про свій вчинок.

Що вирішив суд

Яворівський районний суд Львівщини визнав прикордонника винним у порушенні правил несення служби. Суд оштрафував його на 17 тис. грн зі сплатою 605 грн судового збору. 

Також важливі новини дня по темі:

 

суд зброя ЗСУ правосуддя прикордонники ДПСУ судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:12 Центр рекрутингу української армії відкрили ще в одному місті — подробиці

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

08:02 Керівника ВЛК на Закарпатті спіймали на хабарях — скільки він брав грошей з ухилянтів

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

08:00 Українці можуть отримати 8 тис. грн компенсації — умови програми

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

07:53 Росія вдарила з "Торнадо" по Ізюму на Харківщині — в ОВА назвали наслідки

07:48 Рафаеля Гроссі використали на користь російській пропаганді проти України, — ISW

07:35 Російські війська просуваються на Покровському напрямку, — ISW

07:30 Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного — як отримати й що буде за його втрату

07:24 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку фіксують затори з машинами

08:12 Центр рекрутингу української армії відкрили ще в одному місті — подробиці

08:10 Ефектне збиття — бійці 28-ї ОМБр показали кадри знищення ворожого СУ-25

08:02 Керівника ВЛК на Закарпатті спіймали на хабарях — скільки він брав грошей з ухилянтів

08:00 Українці можуть отримати 8 тис. грн компенсації — умови програми

07:53 Росія вдарила з "Торнадо" по Ізюму на Харківщині — в ОВА назвали наслідки

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

07:48 Рафаеля Гроссі використали на користь російській пропаганді проти України, — ISW

07:35 Російські війська просуваються на Покровському напрямку, — ISW

07:30 Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного — як отримати й що буде за його втрату

07:24 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку фіксують затори з машинами

07:21 Львівський прикордонник залишив без нагляду свою зброю — яке покарання виніс суд

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2024
Text

23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Text

22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

Text

20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

Text

17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

Text

12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

Text

12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Text

12:00 Експерт пояснив, скільки часу потрібно для ремонту електропотужностей після атак РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку