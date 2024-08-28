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Львовский пограничник оставил без присмотра свое оружие — какое наказание вынес суд

28 августа 2024 07:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Суд оштрафовал пограничника на 17 тыс. грн за то, что он оставил оружие без присмотра
Украинский пограничник. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во Львовской области пограничника отдали под суд за то, что он во время дежурства оставил свое табельное оружие без присмотра. Это серьезное правонарушение не только в военное время, потому суд оштрафовал его на солидную сумму.

О ходе судебного заседания говорится в Едином государственном судебном реестре.

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Из материалов дела остается непонятным мотив поступка пограничника. Известно только, что на него был составлен протокол по факту нарушения правил несения службы. Сам обвиняемый на суд не пришел, но судья получил информацию, что он сожалеет о своем поступке.

Что решил суд

Яворовский районный суд Львовской области признал пограничника виновным в нарушении правил несения службы. Суд оштрафовал его на 17 тыс. грн с уплатой 605 грн судебного сбора.

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