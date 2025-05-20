У Львові чоловік сплатить штраф за 5 тисяч доларів хабаря - рішення суду

Доларові купюри. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Франківський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який надав хабар у розмірі 5000 доларів США невстановленим посадовцям Франківської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Він заплатив, щоб йому продовжили III групу інвалідності.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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За матеріалами справи, у вересні 2024 року обвинувачений звернувся до двох посередників — колишнього податківця та ще одного громадянина — з проханням допомогти продовжити йому термін інвалідності. Посередники, діючи у змові з представниками МСЕК, погодилися "допомогти" за хабар. Таким чином 2 жовтня один із посередників озвучив суму за свої послуги — 5000 доларів США. Обвинувачений погодився на такі вимоги.

Наступного дня, 3 жовтня, чоловік пройшов огляд у Франківській МСЕК та отримав довідку про продовження III групи інвалідності на два роки. Того ж дня він передав хабар на перехресті вулиць Стрийської та Героїв Майдану у Львові.

Обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся й уклав угоду про визнання винуватості. Суд затвердив цю угоду, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі) і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 18 700 грн.

Суд також визнав недійсною довідку про несудимість, яку, до слова, було подано російською мовою, посилаючись на порушення вимог законодавства щодо обов'язкового використання української мови органами державної влади.