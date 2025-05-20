Во Львове мужчина заплатит штраф за 5 тысяч долларов взятки — решение суда

Львовский суд наказал мужчину за взятку чиновникам МСЭК
Франковский районный суд Львова вынес приговор мужчине, который дал взятку в размере 5000 долларов США неустановленным должностным лицам Франковской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Он заплатил, чтобы ему продлили III группы инвалидности.
Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Опендатабот.
Во Львове судили мужчину за взятку для МСЭК
По материалам дела в сентябре 2024 года обвиняемый обратился к двум посредникам — бывшему налоговику и еще одному гражданину — с просьбой помочь продлить ему срок инвалидности. Посредники, действуя в сговоре с представителями МСЭК, согласились "помочь" за взятку. Таким образом 2 октября один из посредников озвучил сумму за свои услуги — 5000 долларов США. Обвиняемый согласился на такие требования.
На следующий день, 3 октября, мужчина прошел осмотр во Франковской МСЭК и получил справку о продлении III группы инвалидности на два года. В тот же день он передал взятку на перекрестке улиц Стрыйской и Героев Майдана во Львове.
Обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и заключил соглашение о признании виновности. Суд утвердил это соглашение, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и назначил наказание в виде штрафа в размере 18 700 грн.
Суд также признал недействительной справку о несудимости, которая, к слову, была подана на русском языке, ссылаясь на нарушение требований законодательства об обязательном использовании украинского языка органами государственной власти.
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