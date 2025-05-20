Во Львове мужчина заплатит штраф за 5 тысяч долларов взятки — решение суда

Долларовые купюры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Франковский районный суд Львова вынес приговор мужчине, который дал взятку в размере 5000 долларов США неустановленным должностным лицам Франковской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Он заплатил, чтобы ему продлили III группы инвалидности.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Опендатабот.

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По материалам дела в сентябре 2024 года обвиняемый обратился к двум посредникам — бывшему налоговику и еще одному гражданину — с просьбой помочь продлить ему срок инвалидности. Посредники, действуя в сговоре с представителями МСЭК, согласились "помочь" за взятку. Таким образом 2 октября один из посредников озвучил сумму за свои услуги — 5000 долларов США. Обвиняемый согласился на такие требования.

На следующий день, 3 октября, мужчина прошел осмотр во Франковской МСЭК и получил справку о продлении III группы инвалидности на два года. В тот же день он передал взятку на перекрестке улиц Стрыйской и Героев Майдана во Львове.

Обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и заключил соглашение о признании виновности. Суд утвердил это соглашение, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и назначил наказание в виде штрафа в размере 18 700 грн.

Суд также признал недействительной справку о несудимости, которая, к слову, была подана на русском языке, ссылаясь на нарушение требований законодательства об обязательном использовании украинского языка органами государственной власти.