Львівського ухилянта спіймали на хабарі для МСЕК і він отримав вирок суду

Лікар на прийомі. Ілюстративне фото: pexels.com

Львівський Шевченківський районний суд виніс рішення стосовно громадянина, який надав кошти посередникам з метою отримання групи інвалідності. Обвинувачений хотів за допомогою хабаря отримати довідку про третю групу інвалідності строком на один рік.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком неідентифіковані працівники Галицької міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) залучили двох посередників до схеми отримання хабаря. Вони знайшли містянина, який бажав уникнути мобілізації шляхом отримання відстрочки на підставі встановлення групи інвалідності. Посередник запропонував йому допомогу в цьому питанні за винагороду, що становить 3000 доларів США для працівників МСЕК.

Після отримання довідки про третю групу інвалідності строком на один рік, обвинувачений передав посереднику ще 1000 доларів США.

Рішення суду

Обвинувачений уклав угоду зі слідчим про визнання своєї вини. Суддя розглянувши матеріали справи, затвердив угоду та призначив обвинуваченому штраф у розмірі 18,7 тисячі гривень.

Нагадаємо, житель Закарпаття, який опікувався хворою матір’ю, намагався отримати відстрочку від мобілізації. Однак ТЦК відмовив і мобілізував його, після чого чоловік звернувся до суду.

Також у Львівській області чоловік відмовився від отримання повістки. Через це він отримав покарання за рішенням суду.