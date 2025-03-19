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Львовский уклонист хотел подкупить МСЭК — как его наказал суд

19 марта 2025 01:03
Виктория Козырь - редактор
Львовского уклониста поймали на взятке для МСЭК и он получил приговор суда
Врач на приеме. Иллюстративное фото: pexels.com
Виктория Козырь - редактор

Львовский Шевченковский районный суд вынес решение в отношении гражданина, который предоставил средства посредникам с целью получения группы инвалидности. Обвиняемый хотел с помощью взятки получить справку о третьей группе инвалидности сроком на один год.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору неидентифицированные работники Галицкой межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) привлекли двух посредников к схеме получения взятки. Они нашли горожанина, который хотел избежать мобилизации путем получения отсрочки на основании установления группы инвалидности. Посредник предложил ему помощь в этом вопросе за вознаграждение, составляющее 3000 долларов США для работников МСЭК.

После получения справки о третьей группе инвалидности сроком на один год, подсудимый передал посреднику еще 1000 долларов США.

Решение суда

Обвиняемый заключил соглашение со следователем о признании своей вины. Судья, рассмотрев материалы дела, утвердил соглашение и назначил обвиняемому штраф в размере 18,7 тысячи гривен.

Напомним, житель Закарпатья, который занимался больной матерью, пытался получить отсрочку от мобилизации. Однако ТЦК отказал и мобилизовал его, после чего мужчина обратился в суд.

Также во Львовской области мужчина отказался от получения повестки. Из-за этого он получил наказание по решению суда.

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