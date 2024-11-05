Заборона Telegram — Львівський університет Франка посилює кібербезпеку

Львівський університет може відмовитися від Telegram — подробиці
У Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою підвищення кібербезпеки, імовірно, було прийнято рішення про заборону використання Telegram. Офіційного підтвердження наразі немає.
Відповідний документ шириться у мережі.
Заборона на користування Telegram
У документі зазначається, що з метою забезпечення безпеки даних та запобігання кібератакам у Львівському національному університеті імені Івана Франка було введено певні обмеження на користування Telegram.
Зокрема, працівникам університету заборонили передавати інформацію, яка використовується у роботі, а також здійснювати комунікації зі службовою метою через месенджер Telegram.
Також заборонено встановлення застосунку на службових та особистих комп'ютерах, що використовуються у службовій діяльності вищого навчального закладу.
Згідно із документом центру мережевих технологій та ІТ-підтримки доручено обмежити доступ до Telegram, а центру маркетингу та розвитку пропонують створити альтернативні канали зв’язку для розміщення інформації про діяльність університету.
Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Шевченка заборонили користуватися месенджером Telegram у службових цілях. Відповідний наказ видав ректор закладу вищої освіти.
Раніше ми писали про те, що на початку жовтня депутатам у Верховній Раді обмежили роботу Telegram на службових пристроях.
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