Заборона Telegram — Львівський університет Франка посилює кібербезпеку

Львівський національний університет імені Івана Франка. Фото: Вікіпедія

У Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою підвищення кібербезпеки, імовірно, було прийнято рішення про заборону використання Telegram. Офіційного підтвердження наразі немає.

Відповідний документ шириться у мережі.

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Заборона на користування Telegram

У документі зазначається, що з метою забезпечення безпеки даних та запобігання кібератакам у Львівському національному університеті імені Івана Франка було введено певні обмеження на користування Telegram.

Зокрема, працівникам університету заборонили передавати інформацію, яка використовується у роботі, а також здійснювати комунікації зі службовою метою через месенджер Telegram.

Також заборонено встановлення застосунку на службових та особистих комп'ютерах, що використовуються у службовій діяльності вищого навчального закладу.

Згідно із документом центру мережевих технологій та ІТ-підтримки доручено обмежити доступ до Telegram, а центру маркетингу та розвитку пропонують створити альтернативні канали зв’язку для розміщення інформації про діяльність університету.

Наказ ректора. Фото: мережа

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Шевченка заборонили користуватися месенджером Telegram у службових цілях. Відповідний наказ видав ректор закладу вищої освіти.

Раніше ми писали про те, що на початку жовтня депутатам у Верховній Раді обмежили роботу Telegram на службових пристроях.