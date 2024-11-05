Запрет Telegram — Львовский университет Франко усиливает кибербезопасность

Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Фото: Википедия

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко с целью повышения кибербезопасности, вероятно, было принято решение о запрете использования Telegram. Официального подтверждения пока нет.

Соответствующий документ распространяется по сети.

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Запрет на использование Telegram

В документе отмечается, что с целью обеспечения безопасности данных и предотвращения кибератак во Львовском национальном университете имени Ивана Франко были введены определенные ограничения на пользование Telegram.

В частности, работникам университета запретили передавать информацию, которая используется в работе, а также осуществлять коммуникации со служебной целью через мессенджер Telegram.

Также запрещена установка приложения на служебных и личных компьютерах, используемых в служебной деятельности высшего учебного заведения.

Согласно документу центру сетевых технологий и ИТ-поддержки поручено ограничить доступ к Telegram, а центру маркетинга и развития предлагают создать альтернативные каналы связи для размещения информации о деятельности университета.

Приказ ректора. Фото: сеть

Напомним, в Киевском национальном университете имени Шевченко запретили пользоваться мессенджером Telegram в служебных целях. Соответствующий приказ издал ректор высшего образования.

Ранее мы писали о том, что в начале октября депутаты в Верховной Раде ограничили работу Telegram на служебных устройствах.