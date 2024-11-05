Запрет Telegram — Львовский университет Франко усиливает кибербезопасность

Львовский университет может отказаться от Telegram — подробности
Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко с целью повышения кибербезопасности, вероятно, было принято решение о запрете использования Telegram. Официального подтверждения пока нет.
Соответствующий документ распространяется по сети.
Запрет на использование Telegram
В документе отмечается, что с целью обеспечения безопасности данных и предотвращения кибератак во Львовском национальном университете имени Ивана Франко были введены определенные ограничения на пользование Telegram.
В частности, работникам университета запретили передавать информацию, которая используется в работе, а также осуществлять коммуникации со служебной целью через мессенджер Telegram.
Также запрещена установка приложения на служебных и личных компьютерах, используемых в служебной деятельности высшего учебного заведения.
Согласно документу центру сетевых технологий и ИТ-поддержки поручено ограничить доступ к Telegram, а центру маркетинга и развития предлагают создать альтернативные каналы связи для размещения информации о деятельности университета.
Напомним, в Киевском национальном университете имени Шевченко запретили пользоваться мессенджером Telegram в служебных целях. Соответствующий приказ издал ректор высшего образования.
Ранее мы писали о том, что в начале октября депутаты в Верховной Раде ограничили работу Telegram на служебных устройствах.
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