Львівський виробник виготовлятиме жіночу військову форму для Міноборони на 8,35 млн гривень

Українські військові. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України уклало договір на постачання літньої польової жіночої військової форми із ТОВ "Грін-мода" зі Львова. Загальна сума угоди становить 8,35 млн грн.

Про це стало відомо з порталу електронних закупівель Prozorro.

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У тендері взяли участь 12 підприємств. Більшість з них пропонували 5 тис. комплектів жіночої літньої форми за ціною 9-10 млн грн. Лише дві компанії запропонували нижчу ціну — ТОВ "Грін-мода" та ТОВ "Ніка Текст плюс". Останнє запропонувало форму на 300 грн дорожче, тому перемогу здобуло львівське підприємство з пропозицією 8 млн 348 тис. 700 грн.

Договір передбачає постачання комплектів форми для різних розмірів (від 40-го до 64-го) і зросту (від 146 до 188 см). Ціна одного комплекту становить 1391,45 грн без ПДВ (+20%).

ТОВ "Грін-Мода" з 2011 року займається пошиттям верхнього одягу у Львові. Власником компанії є Ростислав Гижий, згідно з даними сервісу YouControl. Підприємство також отримувало замовлення на пошиття форми від Нацполіції та Нацгвардії.

У 2023 році ТОВ "Грін-Мода" виграло суд проти Міністерства оборони щодо несплати 9,5 млн грн за форму для ЗСУ. Також компанія була фігурантом розслідування за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Раніше у пресслужбі Міноборони повідомили, що станом на 23 травня ДОТ уклало всі необхідні договори на постачання літньої жіночої форми й відповідної білизни загальною вартістю 130 млн грн.

Також ми розповідали, що Міністерство оборони України затвердило зміни до каталогу харчування Збройних сил. Відтепер у військових будуть свіжі фрукти та якісні продукти.