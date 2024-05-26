Львовский производитель будет производить женскую военную форму для Минобороны на 8,35 млн гривен

Украинские военные. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины заключило договор на поставку летней полевой женской военной формы с ООО "Грин-мода" из Львова. Общая сумма сделки составила 8,35 млн грн.

Об этом стало известно с портала электронных закупок Prozorro.

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В тендере приняли участие 12 предприятий. Большинство из них предлагали 5 тыс. комплектов женской летней формы по цене 9-10 млн грн. Только две компании предложили более низкую цену — ООО "Грин-мода" и ООО "Ника Текст плюс". Последнее предложило форму на 300 грн дороже, поэтому победу одержало львовское предприятие с предложением 8 млн 348 тыс. 700 грн.

Договор предусматривает поставку комплектов формы для разных размеров (от 40-го до 64-го) и роста (от 146 до 188 см). Цена одного комплекта составляет 1391,45 грн без НДС (+20%).

ООО "Грин-Мода" с 2011 года занимается пошивом верхней одежды во Львове. Владельцем компании является Ростислав Гыжой, согласно данным сервиса YouControl. Предприятие также получало заказы на пошив формы от Нацполиции и Нацгвардии.

В 2023 году ООО "Грин-Мода" выиграло суд против Министерства обороны по неуплате 9,5 млн грн за форму для ВСУ. Также компания являлась фигурантом расследования по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением) и ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что по состоянию на 23 мая ДОТ заключил все необходимые договоры на поставку летней женской формы и соответствующего белья общей стоимостью 130 млн грн.

Также мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило изменения в каталог питания Вооруженных сил. Теперь у военных будут свежие фрукты и качественные продукты.