Львівським любителям РФ і російської попси вручили повістки
Поліція склала протокол на агресивного переселенця з Одеси, який порушував правила перебування у публічному просторі і робив проросійські заяви. Йому та його поплічникам вручили повістки до ТЦК.
Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.
Переселенці — любителі Росії
Поліцейські розібралися із людьми, які у центрі Львова голосно слухали музику російського музиканта-пропагандиста Григорія Лєпса і заявляли про підтримку війни, розв’язаної проти України Володимиром Путіним.
Виявилося, що 26-річний водій позашляховика є мешканцем Донецької області. А найагресивнішим із цієї компанії виявився 20-річний мешканець Одеси.
Саме одесит отримав у Львівському райуправлінні поліції №1 протокол за хуліганські дії.
Повістка для фанатів Лєпса
Після того, як у поліцейських не залишилося питань до проросійських переселенців, ними зайнялися представники ТЦК.
Усі учасники інциденту отримали повістки.
Нагадаємо, що гучний скандал через пісні путінського пропагандиста Григорія Лєпса стався у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу 8 травня. У автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня цього виконавця. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували агресивно, чим нарвалися на виклик поліції.