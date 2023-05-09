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Львівським любителям РФ і російської попси вручили повістки

9 травня 2023 13:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Львівським любителям РФ і російської попси вручили повістки
Автомобіль, в якому проросійські переселенці слухали путінського співака Лєпса. Фото: патрульна поліція Львівської області
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Поліція склала протокол на агресивного переселенця з Одеси, який порушував правила перебування у публічному просторі і робив проросійські заяви. Йому та його поплічникам вручили повістки до ТЦК.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

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Поліцейські розібралися із людьми, які у центрі Львова голосно слухали музику російського музиканта-пропагандиста Григорія Лєпса і заявляли про підтримку війни, розв’язаної проти України Володимиром Путіним.

Виявилося, що 26-річний водій позашляховика є мешканцем Донецької області. А найагресивнішим із цієї компанії виявився 20-річний мешканець Одеси.

Саме одесит отримав у Львівському райуправлінні поліції №1 протокол за хуліганські дії.

Повістка для фанатів Лєпса

Після того, як у поліцейських не залишилося питань до проросійських переселенців, ними зайнялися представники ТЦК.

Усі учасники інциденту отримали повістки.

Нагадаємо, що гучний скандал через пісні путінського пропагандиста Григорія Лєпса стався у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу 8 травня. У автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня цього виконавця. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували агресивно, чим нарвалися на виклик поліції.

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