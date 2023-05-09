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Львовским любителям РФ и русской попсы вручили повестки

9 мая 2023 13:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Львовским любителям РФ и русской попсы вручили повестки
Автомобиль, в котором пророссийские переселенцы слушали путинского певца Лепса. Фото: патрульная полиция Львовской области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Полиция составила протокол на агрессивного переселенца из Одессы, который нарушал правила пребывания в публичном пространстве и делал пророссийские заявления. Ему и его приспешникам вручили повестки в ТЦК.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

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Полицейские разобрались с людьми, которые в центре Львова громко слушали музыку российского музыканта-пропагандиста Григория Лепса и заявляли о поддержке войны, развязанной против Украины Владимиром Путиным.

Оказалось, что 26-летний водитель внедорожника — житель Донецкой области. Самым же агрессивным из этой компании оказался 20-летний житель Одессы.

Именно одессит получил во Львовском райуправлении полиции №1 протокол за хулиганские действия.

Повестка для фанатов Лепса

После того как у полицейских не осталось вопросов к пророссийским переселенцам, ими занялись представители ТЦК.

Все участники инцидента получили повестки.

Напомним, что громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста Григория Лепса произошел во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу 8 мая. В автомобиле Land Rover громко во всю улицу звучала песня этого исполнителя. Трое находившихся в автомобиле молодых людей по просьбе сделать тише отреагировали агрессивно, чем нарвались на вызов полиции.

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