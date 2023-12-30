Львівського бізнесмена взяли під варту за спробу дати хабаря співробітнику ДБР

Арешт львівського бізнесмена на спробі дати хабаря співробітнику ДБР. Фото: ДБР

Печерський районний суд Київ узяв під варту підприємця зі Львова. Його затримали співробітники ДБР під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів голові Головного слідчого управління ДБР.

Про це повідомляє ДБР.

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У повідомленні йдеться, що метою хабаря було сприяння у поверненні конфіскованого майна, що належить компаніям, які під контролем бізнесмена, у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи.

Також повідомляється, що раніше Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження, пов'язане із сумнівними угодами щодо закупівлі одягу та білизни для Збройних сил України.

Компанії під керівництвом підприємця зі Львова виявилися переможцями у 23 тендерах, організованих Міністерством оборони, на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень для постачання одягу. Однак подальше розслідування показало, що багато з цих контрактів було виконано не в повному обсязі, частково або з перевищенням вартості.

"Попередні оцінки збитків від цих дій перевищують 1 мільярд гривень", — йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що порушника взяли під варту. Але як альтернатива судом встановлено заставу у розмірі понад 429 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від призову у Запоріжжі. Механізм ухилення організував начальник одного із ТЦК, а "послугою" встигли скористатися 300 чоловіків.