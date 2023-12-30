Львовского бизнесмена взяли под стражу за попытку дать взятку сотруднику ГБР

Арест львовского бизнесмена на попытке дать взятку сотруднику ГБР. Фото: ГБР

Печерском районный суд Киев взял под стражу предпринимателя из Львова. Его задержали сотрудники ГБР во время попытки дать взятку в 500 тысяч долларов главе Главного следственного управления ГБР.

Об этом сообщает ГБР.

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В сообщении говорится, что целью взятки было содействие в возвращении конфискованного имущества, принадлежащего компаниям, находящимся под контролем бизнесмена, в связи с расследованием уголовного дела.

Также сообщается, что ранее Государственное бюро расследований начало уголовное производство, связанное с сомнительными сделками по закупке одежды и белья для Вооруженных сил Украины.

Компании, находящиеся под руководством предпринимателя из Львова, оказались победителями в 23 тендерах, организованных Министерством обороны, на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен для поставки одежды. Однако последующее расследование показало, что многие из этих контрактов были выполнены не в полном объеме, частично или с превышением стоимости.

"Предварительные оценки ущерба от этих действий превышают 1 миллиард гривен", — говорится в сообщении.

В ГБР указали, что нарушителя взяли под стражу. Но в качестве альтернативы, судом установлен залог в размере более 429 миллионов гривен.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от призыва в Запорожье. Механизм уклонения организовал начальник одного из ТЦК, а "услугой" успели воспользоваться 300 мужчин.