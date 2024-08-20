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Львівського мобілізованого прикордонника не хотіли звільняти зі служби — чи допоміг йому суд

20 серпня 2024 07:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Львівський прикордонник хотів доглядати свою стару бабусю з інвалідністю, але начальство його не звільняло, тому довелось йти до суду
Український прикордонник. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Сержант прикордонної служби намагався звільнитись зі служби, щоб доглядати за старенькою бабусею. Але начальство вимагало у нього різних довідок і відмовлялось звільняти. В результаті військовому довелось звернутись до суду.

Про результат справи йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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В чому суть справи

Мобілізований сержант львівської Держприкордонслужби України постійно подавав рапорти начальству, адже хотів звільнитись, бо за його 87-річною бабусею з першою групою інвалідності нема кому доглядати. Проте керівники військове керівництво вимагало від нього довідку про склад родини, щоб впевнитись, що про бабусю дійсно ніхто інший не може попіклуватись з рідних.

Начальство завіряло, що як тільки отримає довідку, то відпустить сержанта. Не погоджуючись із відмовою, військовий звернувся до суду.

Що вирішив суд

Суддя дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вимогу начальства надати довідку про склад родини суддя визнала недоречною, адже така вимога підміняє одну підставу звільнення, передбачену п.2 ч.4 ст.26 Закону №2232-XII (постійний догляд за особою з інвалідністю I групи), іншою – постійний догляд за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Отже, вивчивши всі документи, що надав сержант, суддя задовольнила його позов та зобов'язала ДПСУ звільнити сержанта зі служби. 

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