Львовский пограничник хотел ухаживать за своей старухой с инвалидностью, но начальство его не увольняло, поэтому пришлось идти в суд

Украинский пограничник. Иллюстративное фото: УНИАН

Сержант пограничной службы пытался уволиться со службы, чтобы ухаживать за старенькой бабушкой. Но начальство требовало у него разных справок и отказывалось увольнять. В результате военному пришлось обратиться в суд.

О результате дела идет речь в Едином государственном реестре судебных решений.

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В чем суть дела

Мобилизированный сержант львовской Госпогранслужбы Украины постоянно подавал рапорты начальству, ведь хотел уволиться, потому что за его 87-летней бабушкой с первой группой инвалидности некому ухаживать. Однако руководители требовали от него справку о составе семьи, чтобы убедиться, что о бабушке действительно никто другой не может позаботиться.

Начальство заверяло, что как только получит справку, отпустит сержанта. Не соглашаясь с отказом, военный обратился в суд.

Что решил суд

Судья изучила все материалы и аргументы сторон. Требование начальства предоставить справку о составе семьи судья признала неуместным, ведь такое требование подменяет одно основание увольнения, предусмотренное п.2 ч.4 ст.26 Закона №2232-XII (постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы), другим – постоянный уход за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Итак, изучив все документы, предоставленные сержантом, судья удовлетворила его иск и обязала ГНСУ уволить сержанта со службы.