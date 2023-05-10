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Львівського військкома звинуватили у поборах та купівлі нерухомісті у Європі

10 травня 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Львівського військкома звинуватили у поборах та купівлі нерухомісті у Європі
Очільник Львівського обласного військкомату Олександр Тіщенко. Фото: ТСН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Керівника обласного військкомату Львівщини Олександра Тіщенка звинуватили у купівлі нерухомості у Європі та вимаганні хабарів з підлеглих. Крім того, Тіщенко нібито хизувався своєю дружбою із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це заявив екснардеп Ігор Мосійчук.

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Нерухомість у Європі

За словами Ігоря Мосійчука, антикорупційна організація, у якій він зараз займається розслідуванням, отримала листа про деталі не зовсім законної діяльності очільника Львівського обласного військкомату Олександра Тіщенка.

Мосійчук заявив, що інформація з цього листа перевіряється, але частину даних, які, за словами екснардепа, уже перевірені, він оприлюднив.

Зокрема, Ігор Мосійчук заявив, що сім’я Тіщенка влітку 2022 року відпочивала у Іспанії, де очільник обласного військкомату Львівської області має нерухомість.

Також Олександр Тіщенко має маєток в Італії.

Авто з гуманітарки, побори з районних військкоматів

Ігор Мосійчук розповів, що очільник Львівського обласного військкомату їздить на Chevrolet Tahoe, який передав йому Кирило Тимошенко, коли він був працівників Офісу Президента України. З таким же автомобілем сам Тимошенко у свій час вляпався у скандал, бо це була гуманітарна допомога українській армії.

Крім того, у листі повідомлялося — і, за словами Мосійчука, ця інформація отримала підтвердження — що Олександр Тіщенко регулярно вимагав хабарі від очільників районних військкоматів Львівської області.

Також 2021-го Тищенко хвалився, нібито святкував свій день народження із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Як зазначив Ігор Мосійчук, очільники військкоматів люблять прикриватися справжньою чи вигаданою дружбою із Залужним.

Нагадаємо, раніше Мосійчук заявив, що одеський військком Євген Борисов під час війни придбав авто у Європі представницького класу. Військовий задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу".

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