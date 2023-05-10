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Львовского военкома обвинили в поборах и покупке недвижимости в Европе

10 мая 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Львовского военкома обвинили в поборах и покупке недвижимости в Европе
Глава Львовского областного военкомата Александр Тищенко. Фото: ТСН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Руководителя областного военкомата Львовщины Александра Тищенко обвинили в покупке недвижимости в Европе и вымогательстве взяток с подчиненных. Кроме того, Тищенко якобы кичился своей дружбой с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом заявил экснардеп Игорь Мосийчук.

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Недвижимость в Европе

По словам Игоря Мосийчука, антикоррупционная организация, в которой он сейчас занимается расследованием, получила письмо о деталях не совсем законной деятельности главы Львовского областного военкомата Александра Тищенко.

Мосийчук заявил, что информация из этого письма проверяется, но часть данных, которая, по словам экс-нардепа, уже проверена, он обнародовал.

В частности, Игорь Мосийчук заявил, что семья Тищенко летом 2022 года отдыхала в Испании, где глава областного военкомата Львовской области имеет недвижимость.

Также у Александра Тищенко есть имение в Италии.

Авто с гуманитарки, поборы из районных военкоматов

Игорь Мосийчук рассказал, что глава Львовского областного военкомата ездит на Chevrolet Tahoe, который передал ему Кирилл Тимошенко, когда он был сотрудником Офиса Президента Украины. С таким же автомобилем сам Тимошенко одно время вляпался в скандал, потому что это была гуманитарная помощь украинской армии.

Кроме того, в письме сообщалось, и, по словам Мосийчука, эта информация получила подтверждение, что Александр Тищенко регулярно требовал взятки от руководителей районных военкоматов Львовской области.

Также в 2021 Тищенко хвастался, якобы праздновал свой день рождения с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Как отметил Игорь Мосийчук, руководители военкоматов любят прикрываться настоящей или вымышленной дружбой с Залужным.

Напомним, ранее Мосийчук заявил, что одесский военком Евгений Борисов во время войны приобрел автомобиль в Европе представительского класса. Военный задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь".

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