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Магазин не відправив львів'янці оплачений товар — що вирішив суд

12 січня 2025 12:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Львів'янка оплатила товар, але не отримала його — рішення суду
Жінка вводить дані картки для оплати через телефон. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Львів'янка подала в суд на продавця онлайн-магазину. Жінка вирішила придбати босоніжки й костюм та переказала гроші, але товар їй не відправили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2023 році жителька Львова знайшла у Facebook онлайн-магазин одягу та взуття. Жінка вирішила придбати босоніжки та костюм й зв'язалась з продавцем. Він ввічливо спілкувався з нею та показував фото товарів. Львів'янка переказала продавцю кошти — 1 940 гривень. Після цього жінку одразу заблокували та перестали виходити на зв'язок.

Ошукана львів'янка подала позов до суду. Жінка  долучила до заяви копії роздруківок з банківської карти та листування, де йшлося про переказ коштів. Однак, як зазначив суд, в матеріалах справи відсутні докази, що рахунок, на який переказували кошти, належить безпосередньо продавцю. Також суд зазначив, що жінка не зверталась до банку щодо неправомірного переказу коштів. Так само, немає доказів її звернення в правоохоронні органи з цього приводу.

Рішення суду

Суд не задовольнив позов жінки. Аргументували це тим, що львів'янка не довела наявність підстав для задоволення її вимог. У рішенні суду вказано, що не доведено й факт того, що відповідач у справі є саме тією особою, від якого позивачка отримала повідомлення переказати кошти за товар.

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" інколи мають проблеми з поверненням грошей за подвійну оплату покупки у торгових мережах. Таке стається під час відключеннь світла.

Нерідко в магазинах обманюють покупців, наприклад, вдаючись до різних методів обважування. Втім, такі дії — порушення прав споживачів. 

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