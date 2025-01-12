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Магазин не отправил львовянке оплаченный товар — что решил суд

12 января 2025 12:02
Виктория Козырь - редактор
Львовянка оплатила товар, но не получила его — решение суда
Женщина вводит данные карты для оплаты через телефон. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Львовянка подала в суд на продавца онлайн-магазина. Женщина решила приобрести босоножки и костюм и перевела деньги, но товар ей не отправили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В 2023 году жительница Львова нашла в Facebook онлайн-магазин одежды и обуви. Женщина решила приобрести босоножки и костюм и связалась с продавцом. Он вежливо общался с ней и показывал фото товаров. Львовянка перевела продавцу деньги — 1 940 гривен. После этого женщину сразу заблокировали и перестали выходить на связь.

Обманутая львовянка подала иск в суд. Женщина приобщила к заявлению копии распечаток с банковской карты и переписки, где речь шла о переводе средств. Однако, как отметил суд, в материалах дела отсутствуют доказательства, что счет, на который переводили средства, принадлежит непосредственно продавцу. Также суд отметил, что женщина не обращалась в банк относительно неправомерного перевода средств. Кроме того, нет доказательств ее обращения в правоохранительные органы по этому поводу.

Решение суда

Суд не удовлетворил иск женщины. Аргументировали это тем, что львовянка не доказала наличие оснований для удовлетворения ее требований. В решении суда указано, что не доказан и факт того, что ответчик по делу является именно тем лицом, от которого истица получила сообщение перевести средства за товар.

Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" иногда имеют проблемы с возвратом денег за двойную оплату покупки в торговых сетях. Такое происходит во время отключений света.

Нередко в магазинах обманывают покупателей, например, прибегая к различным методам утяжеления. Впрочем, такие действия — нарушение прав потребителей.

суд Львов товары деньги магазины судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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