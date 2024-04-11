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Магазини ZARA повернулися до Львова — як пройшло відкриття

11 квітня 2024 15:28
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Zara відновила у Львові — як пройшло відкриття магазину, асортимент та ціни
Відкриття ZARA в ТРЦ Forum. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 11 квітня, у Львові відкрилися магазини ZARA, які були зачинені від початку повномасштабного вторгнення. У місті вони запрацювали в двох торгових центрах. 

Чим дивували відвідувачів та чи доступні ціни, дізнавалася в ТРЦ Forum кореспондентка Новини.LIVE. 

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Відкриття ZARA у Львові 

Магазини ZARA запрацювали у Львові одразу на двох локаціях — у ТРЦ King Cross Leopolis та ТРЦ Forum. В останньому був неабиякий ажіотаж. З перших хвилин відкритття до полиць магазину нахлинули люди. Не пустували відділи з чоловічим та дитячим одягом.

Магазини ZARA повернулися до Львова — чим дивували - фото 1
Черги до примірочних. Фото: Новини.LIVE

Як розповіли у коментарі Новини.LIVE відвідувачі, вони очікували відкриття, тому не вагаючись прийшли у перший день, аби оновити свій гардероб.

Магазини ZARA повернулися до Львова — чим дивували - фото 2
Нова колекція одягу. Фото: Новини.LIVE

"Очікувала відкриття магазину, тому прийшла оновити гардероб. Мені тут дуже подобається одяг, а коли ZARA була зачинена, то купували українські бренди або замовляли в байєрів", — каже жінка.

Магазини ZARA повернулися до Львова — чим дивували - фото 3
Черги до входу у магазин. Фото: Новини.LIVE

Від ранку люди чекали початку продажів у магазинах холдингу Inditex. Великі черги не лякають відвідувачів, адже, за їхніми словами, ціни — адекватні.

"Поїхала з подругою, і сьогодні я купила більше одягу, ніж вона. Я вважаю, що такі магазини мають працювати — це рух коштів і ціни тут адекватні, дешевше чим до повномасштабної війни", — зазначає львів'янка.

Магазини ZARA повернулися до Львова — чим дивували - фото 4
Відвідувачі магазину Pull&Bear. Фото: Новини.LIVE

До слова, крім ZARA, свої двері також відчинили магазини Pull&Bear та Massimo Dutti. 

Нагадаємо, ми раніше писали, коли в Україні відновить совю роботу магазин IKEA.

Також, ми писали, що в Україні дешевшають деякі види продуктів. 

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