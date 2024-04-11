Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Магазины ZARA вернулись во Львов — как прошло открытие arrow

Магазины ZARA вернулись во Львов — как прошло открытие

11 апреля 2024 15:28
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Zara восстановила во Львове - как прошло открытие магазина, ассортимент и цены
Открытие ZARA в ТРЦ Forum. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 11 апреля, во Львове открылись магазины ZARA, которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения. В городе они заработали в двух торговых центрах.

Чем удивляли посетителей и доступны ли цены, узнавала в ТРЦ Forum корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Открытие ZARA во Львове

Магазины ZARA заработали во Львове сразу на двух локациях — в ТРЦ King Cross Leopolis и ТРЦ Forum. В последнем был изрядный ажиотаж. С первых минут открытия к полкам магазина нахлынули люди. Не обошли вниманием отделы с мужской и детской одеждой.

Магазины ZARA вернулись во Львов - чем удивляли - фото 1
Очереди к примерочным. Фото: Новини.LIVE

Как рассказали в комментарии Новини.LIVE посетители, они ожидали открытия, поэтому пришли в первый день, чтобы обновить свой гардероб.

Магазины ZARA вернулись во Львов - чем удивляли - фото 2
Новая коллекция одежды. Фото: Новини.LIVE

"Ожидала открытия магазина, поэтому пришла обновить гардероб. Мне здесь очень нравится одежда, а когда ZARA была закрыта, то покупали украинские бренды или заказывали у байеров", — говорит женщина.

Магазины ZARA вернулись во Львов - чем удивляли - фото 3
Очереди ко входу в магазин. Фото: Новини.LIVE

С утра люди ждали начала продаж в магазинах холдинга Inditex. Большие очереди не пугают посетителей, ведь, по их словам, цены — адекватные.

"Поехала с подругой, и сегодня я купила больше одежды, чем она. Я считаю, что такие магазины должны работать — это движение средств и цены здесь адекватны, дешевле чем до полномасштабной войны", — отмечает львовянка.

Магазины ZARA вернулись во Львов - чем удивляли - фото 4
Посетители магазина Pull&Bear. Фото: Новини.LIVE

Кстати, кроме ZARA, свои двери также открыли магазины Pull&Bear и Massimo Dutti.

Напомним, мы раньше писали, когда в Украине возобновит свою работу магазин IKEA.

Также мы писали, что в Украине дешевеют некоторые виды продуктов.

украинцы
Львов
одежда
магазины
ТЦ
люди
війна
очереди
известные бренды
весна-лето

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый