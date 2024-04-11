Zara восстановила во Львове - как прошло открытие магазина, ассортимент и цены

Открытие ZARA в ТРЦ Forum. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 апреля, во Львове открылись магазины ZARA, которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения. В городе они заработали в двух торговых центрах.

Чем удивляли посетителей и доступны ли цены, узнавала в ТРЦ Forum корреспондентка Новини.LIVE.

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Открытие ZARA во Львове

Магазины ZARA заработали во Львове сразу на двух локациях — в ТРЦ King Cross Leopolis и ТРЦ Forum. В последнем был изрядный ажиотаж. С первых минут открытия к полкам магазина нахлынули люди. Не обошли вниманием отделы с мужской и детской одеждой.

Очереди к примерочным. Фото: Новини.LIVE

Как рассказали в комментарии Новини.LIVE посетители, они ожидали открытия, поэтому пришли в первый день, чтобы обновить свой гардероб.

Новая коллекция одежды. Фото: Новини.LIVE

"Ожидала открытия магазина, поэтому пришла обновить гардероб. Мне здесь очень нравится одежда, а когда ZARA была закрыта, то покупали украинские бренды или заказывали у байеров", — говорит женщина.

Очереди ко входу в магазин. Фото: Новини.LIVE

С утра люди ждали начала продаж в магазинах холдинга Inditex. Большие очереди не пугают посетителей, ведь, по их словам, цены — адекватные.

"Поехала с подругой, и сегодня я купила больше одежды, чем она. Я считаю, что такие магазины должны работать — это движение средств и цены здесь адекватны, дешевле чем до полномасштабной войны", — отмечает львовянка.

Посетители магазина Pull&Bear. Фото: Новини.LIVE

Кстати, кроме ZARA, свои двери также открыли магазины Pull&Bear и Massimo Dutti.

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