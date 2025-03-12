Чим загрожує Україні охолодження відносин із США 2025 — чого очікувати

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки завжди відігравали ключову роль у зовнішній політиці України. Останні події, зокрема напруженість між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом США Дональдом Трампом після зустрічі у Білому домі, яка призвела до тимчасового призупинення військової допомоги США Україні, викликали дискусії щодо необхідності покращення цих відносин.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи потрібно покращувати відносини між Україною та США.

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Багато респондентів вважають, що покращення відносин із США важливе, адже це наш головний партнер. Однак деякі застерігають через суперечливі заяви Трампа. Водночас більшість погоджується, що хоча це складне питання, відносини із США потрібно налагоджувати.

"Звісно, потрібно, бо це наш головний партнер. Але це треба зробити так, щоб не нашкодити собі. Тому що через те, що зараз говорить, чинний президент США не є адекватним", — каже дівчина.

"Це потрібно робити, але не знаю яким чином. США — це країна велика, впливова. Нам потрібно шукати компроміс, але як це правильно зробити, я не знаю", — додає жінка.

"Це як з якої сторони подивитись. Скоріш за все — ні, бо президент США нехороша людина", — наголошує дівчина.

"Це важке рішення, але треба з нашими союзниками відносини налагоджувати", — ділиться думками жінка.

З огляду на стратегічне значення США для України, більшість експертів сходиться на думці, що покращення відносин є необхідним. Сполучені Штати залишаються ключовим партнером у наданні військової та фінансової допомоги, а також підтримці на міжнародній арені. Водночас для досягнення стабільних і взаємовигідних відносин необхідно враховувати інтереси обох країн та працювати над зміцненням довіри.

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