Что грозит Украине охлаждение отношений с США 2025 — чего ожидать

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки всегда играли ключевую роль во внешней политике Украины. Последние события, в частности напряженность между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом после встречи в Белом доме, которая привела к временному приостановлению военной помощи США Украине, вызвали дискуссии о необходимости улучшения этих отношений.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, нужно ли улучшать отношения между Украиной и США.

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Многие респонденты считают, что улучшение отношений с США важно, ведь это наш главный партнер. Однако некоторые предостерегают из-за противоречивых заявлений Трампа. В то же время большинство соглашаются, что хотя это сложный вопрос, отношения с США нужно налаживать.

"Конечно, нужно, потому что это наш главный партнер. Но это надо сделать так, чтобы не навредить себе. Потому что из-за того, что сейчас говорит действующий президент США не является адекватным", — говорит девушка.

"Это нужно делать, но не знаю каким образом. США — это страна большая, влиятельная. Нам нужно искать компромисс, но как это правильно сделать я не знаю", — добавляет женщина.

"Это как с какой стороны посмотреть. Скорее всего — нет, потому что президент США не хороший человек", — отмечает девушка.

"Это трудное решение, но надо с нашими союзниками отношения налаживать", — делится мыслями женщина.

Учитывая стратегическое значение США для Украины, большинство экспертов сходятся во мнении, что улучшение отношений необходимо. Соединенные Штаты остаются ключевым партнером в предоставлении военной и финансовой помощи, а также поддержке на международной арене. В то же время для достижения стабильных и взаимовыгодных отношений, необходимо учитывать интересы обеих стран и работать над укреплением доверия.

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