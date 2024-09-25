Майори ЗСУ заплатили невеликий штраф за те, що приховували пияцтва своїх підлеглих

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixels.com

Яворівський районний суд Львівщини розглянув справу двох майорів ЗСУ, які прикривали пияцтва своїх підлеглих. Крім цього, замість штрафів вони виписували їм премії.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Розглянувши матеріали слідства, судді з'ясували, що командир артилерійної батареї допустив до служби двох військових, що прийшли на варту на підпитку. Він не склав на них адміністративний протокол.

Крім цього, майор виписав пиячкам 67 тис. грн премій, хоча вони мали б сплатити штраф по 17 тис. грн кожний.

Інший майор теж приховував пияцтва своїх підлеглих і теж не карав їх за це штрафами. Військовий також виписав підлеглим премії на 37 тис. грн.

Що вирішив суд

Оскільки такі порушення мають адміністративний характер, то судді зобов'язали обох майорів заплатити штраф у розмірі 2 465 грн.

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