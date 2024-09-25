Майоры ВСУ заплатили небольшой штраф за то, что скрывали пьянство своих подчиненных

Заседание суда. Иллюстративное фото: pixels.com

Яворовский районный суд Львовщины рассмотрел дело двух майоров ВСУ, прикрывавших пьянство своих подчиненных. Кроме того, вместо штрафов они выписывали им премии.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Рассмотрев материалы следствия, судьи выяснили, что командир артиллерийской батареи допустил к службе двух военных, пришедших на дежурство под хмельком. Он не составил на них административный протокол.

Кроме этого, майор выписал пьянчужкам 67 тыс. грн премий, хотя они должны были уплатить штраф по 17 тыс. грн каждый.

Другой майор тоже скрывал пьянства своих подчиненных и тоже не наказывал их за это штрафами. Военный так же выписал подчиненным премии на 37 тыс. грн.

Что решил суд

Поскольку такие нарушения носят административный характер, то судьи обязали обоих майоров заплатить штраф в размере 2 465 грн.

Напомним, начальник одесского ТЦК не указал в декларации своего сына. В прошлом году парень получал пенсию и отдыхал за границей.

Также в Одессе вынесли приговор мужчине, который дважды отказался брать повестку.