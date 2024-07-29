Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Мало годин з обмеженнями електрики — як відключатимуть світло у Львові сьогодні arrow

Мало годин з обмеженнями електрики — як відключатимуть світло у Львові сьогодні

29 липня 2024 00:23
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові та Львівській області на сьогодні, 29 липня — прогноз "Львівобленерго"
Енергетик біля підстанції. Фото: reform.energy
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в понеділок, 29 липня, у Львові так само, як і по всій Україні, діятимуть в період з 16:00 до 23:00. Електроенергії в домівках лівів'ян не буде по 1–2 години на добу.

Про це в неділю, 28 липня, повідомили у "Львівобленерго".

Читайте також:

Як відключатимуть світло у Львівській області 29 липня

У "Львівобленерго" оприлюднили графік погодинних відключень на понеділок, 29 липня. Згідно із ним, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а періоди відключень розподілили по одній годині. Відключення почнуть застосовувати з 16:00. У кожній із груп світла не буде один раз на добу. В усіх групах, крім 3.1, відключення триватимуть лише одну годину, а у групі 3.1 — дві години. 

Графіки відключення світла у Львівській області 29 липня
Графіки відключення світла у Львівській області 29 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

За інформацією НЕК "Укренерго", з 16:00 до 23:00 діятимуть відключення за однією чергою.

Графіки відключення світла 29 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго". 

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в ситуація в українській енергосистемі покращилася. Наразі застосовують максимум дві черги відключень, тоді як раніше діяли навіть чотири.

Також очільник енергокомпанії розповів, як вдається максимально швидко відновлювати енергооб'єкти після російських атак. За його словами, ремонт прискорюють захисні споруди на підстанціях.

Львів електроенергія Львівська область енергосистема відключення світла Електрика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ