Графіки відключення світла у Львові та Львівській області на сьогодні, 29 липня — прогноз "Львівобленерго"

Енергетик біля підстанції. Фото: reform.energy

Графіки відключень світла в понеділок, 29 липня, у Львові так само, як і по всій Україні, діятимуть в період з 16:00 до 23:00. Електроенергії в домівках лівів'ян не буде по 1–2 години на добу.

Про це в неділю, 28 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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У "Львівобленерго" оприлюднили графік погодинних відключень на понеділок, 29 липня. Згідно із ним, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а періоди відключень розподілили по одній годині. Відключення почнуть застосовувати з 16:00. У кожній із груп світла не буде один раз на добу. В усіх групах, крім 3.1, відключення триватимуть лише одну годину, а у групі 3.1 — дві години.

Графіки відключення світла у Львівській області 29 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

За інформацією НЕК "Укренерго", з 16:00 до 23:00 діятимуть відключення за однією чергою.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в ситуація в українській енергосистемі покращилася. Наразі застосовують максимум дві черги відключень, тоді як раніше діяли навіть чотири.

Також очільник енергокомпанії розповів, як вдається максимально швидко відновлювати енергооб'єкти після російських атак. За його словами, ремонт прискорюють захисні споруди на підстанціях.