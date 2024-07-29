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Мало часов с ограничениями электричества — как будут отключать свет во Львове сегодня

29 июля 2024 00:23
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове и Львовской области на сегодня, 29 июля — прогноз "Львовоблэнерго"
Энергетик у подстанции. Фото: reform.energy
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в понедельник, 29 июля, во Львове так же, как и по всей Украине, будут действовать в период с 16:00 до 23:00. Электроэнергии в домах львовьян не будет по 1–2 часа в сутки.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в "Львовоблэнерго".

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Во "Львовоблэнерго" обнародовали график почасовых отключений на понедельник, 29 июля. Согласно ему, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а периоды отключений распределили по одному часу. Отключения начнут применять с 16:00. В каждой из групп света не будет один раз в день. Во всех группах, кроме 3.1, отключения будут продолжаться только один час, а в группе 3.1 — два часа.

Графики отключения света во Львовской области 29 июля
Графика отключения света во Львовской области 29 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

По информации НЭК "Укрэнерго", с 16:00 до 23:00 будут действовать отключения по одной очереди.

Графики отключения света 29 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ситуация в украинской энергосистеме улучшилось. На данный момент применяют максимум две очереди отключений, тогда как раньше действовали даже четыре.

Также глава энергокомпании рассказал, как удается максимально быстро восстанавливать энергообъекты после российских атак. По его словам, ремонт ускоряют защитные постройки на подстанциях.

Львов электроэнергия Львовская область энергосистема отключения света Электричество

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