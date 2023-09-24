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Маму Кузьми поховають у Львівській області: коли відбудеться прощання

24 вересня 2023 20:11
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Валерія Пержун
редактор
Маму Кузьми поховають у Львівській області: коли відбудеться прощання
Ольга Кузьменко. Фото: Facebook
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У суботу, 23 вересня, померла мама Кузьми Скрябіна письменниця Ольга Кузьменко. Її поховають у селі Брюховичі, Львівської області. 

Про це інформує Новини.LIVE Львів

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У понеділок, 24 вересня, о 18:00 у селі Брюховичі, вул. Сухомлинського, 5а, проведуть панахиду. 

Похорон проведуть 25 вересня. Годину повідомлять згодом.  

Що відомо про Ольгу Кузьменко

Ольга Кузьменко, в дівоцтві Качмар, народилася в селі Сіде Самбірського району Львівської області. Ще з дитинства займалась музикою, відвідувала місцеву музичну школу.

Під час навчання в інституті, їздила по селах з магнітофоном і записувала народні пісні, прислів'я. 

Згодом Ольга Кузьменко вперше створила дитячий колектив, який виконував народні та обрядові пісні. До того ж вона працювала викладачкою гри на фортепіано в музичній школі.

У 1981 році з чоловіком-інженером Віктором Кузьменком і майбутньою зіркою — сином Андрієм переїхала в Новояворівськ, де працювала вчителькою у музичній школі. 

У 2012 році Андрій Кузьменко написав відому пісню "Мам", присвячену Ользі.

Після трагічної загибелі сина у лютому 2014 року Ольга Кузьменко присвятила Скрябіну три книги: "Моя дорога птаха. Мамина книжка" (2015), "Група "Скрябін" та друзі по сцені" (2016) та "Колискова для Андрійка" (2018).

Нагадаємо, у віці 76 років відійшла мати співака Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко

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