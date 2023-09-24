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Маму Кузьмы похоронят во Львовской области: когда состоится прощание

24 сентября 2023 20:11
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Валерия Пержун
редактор
Маму Кузьмы похоронят во Львовской области: когда состоится прощание
Ольга Кузьменко. Фото: Facebook
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В субботу, 23 сентября, скончалась мама Кузьмы Скрябина писательница Ольга Кузьменко. Ее похоронят в селе Брюховичи Львовской области.

Об этом информирует Новости.LIVE.

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Когда пройдут похороны Ольги Кузьменко

В понедельник, 24 сентября, в 18.00 в селе Брюховичи, ул. Сухомлинского, 5а, проведут панихиду.

Похороны проведут 25 сентября. Время проведения сообщат позже.

Что известно об Ольге Кузьменко

Ольга Кузьменко, в девичестве Качмар, родилась в селе Сиде Самборского района Львовской области. Еще с детства занималась музыкой, посещала местную музыкальную школу.

Во время учебы в институте, ездила по селам с магнитофоном и записывала народные песни, пословицы.

Впоследствии Ольга Кузьменко впервые создала детский коллектив, исполнявший народные и обрядовые песни. К тому же, она работала преподавательницей игры на фортепиано в музыкальной школе.

В 1981 году с мужем-инженером Виктором Кузьменко и будущей звездой — сыном Андреем переехала в Новояворовск, где работала учительницей в музыкальной школе.

В 2012 году Андрей Кузьменко написал известную песню "Мам", посвященную Ольге.

После трагической гибели сына в феврале 2014 года Ольга Кузьменко посвятила Скрябину три книги: "Моя дорогая птица. Мамина книга" (2015), "Группа "Скрябин" и друзья по сцене" (2016) и "Колыбельная для Андрюши" (2018).

Напомним, в возрасте 76 лет отошла мать певца Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко.

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