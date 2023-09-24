Маму Кузьмы похоронят во Львовской области: когда состоится прощание
В субботу, 23 сентября, скончалась мама Кузьмы Скрябина писательница Ольга Кузьменко. Ее похоронят в селе Брюховичи Львовской области.
Об этом информирует Новости.LIVE.
Когда пройдут похороны Ольги Кузьменко
В понедельник, 24 сентября, в 18.00 в селе Брюховичи, ул. Сухомлинского, 5а, проведут панихиду.
Похороны проведут 25 сентября. Время проведения сообщат позже.
Что известно об Ольге Кузьменко
Ольга Кузьменко, в девичестве Качмар, родилась в селе Сиде Самборского района Львовской области. Еще с детства занималась музыкой, посещала местную музыкальную школу.
Во время учебы в институте, ездила по селам с магнитофоном и записывала народные песни, пословицы.
Впоследствии Ольга Кузьменко впервые создала детский коллектив, исполнявший народные и обрядовые песни. К тому же, она работала преподавательницей игры на фортепиано в музыкальной школе.
В 1981 году с мужем-инженером Виктором Кузьменко и будущей звездой — сыном Андреем переехала в Новояворовск, где работала учительницей в музыкальной школе.
В 2012 году Андрей Кузьменко написал известную песню "Мам", посвященную Ольге.
После трагической гибели сына в феврале 2014 года Ольга Кузьменко посвятила Скрябину три книги: "Моя дорогая птица. Мамина книга" (2015), "Группа "Скрябин" и друзья по сцене" (2016) и "Колыбельная для Андрюши" (2018).
Напомним, в возрасте 76 лет отошла мать певца Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко.