Чорна п'ятниця в Україні 2024 — чи вірять люди в знижки, що готові купувати

Людина в торговому центрі. Фото: pmg.ua

Чорна п’ятниця — явище, яке прийшло до України із Заходу і швидко стало одним із найбільш очікуваних днів для шопінгу. В останню п’ятницю листопада магазини пропонують знижки, які часто рекламують як "шалені", "до 70%" чи навіть більше. Але чи справді ці знижки такі вигідні, чи це лише маркетинговий хід?

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, що купуватимуть у Чорну п'ятницю та чи вірять у чесність знижок.

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Більшість опитаних вважають, що в чорну п'ятницю можна придбати якісні речі зі знижкою. Однак є й застереження — частина магазинів вдається до маніпуляцій, штучно підвищуючи ціни перед розпродажем.

"Ні, не буду нічого купувати. Не бачу в цьому економічної доцільності. Знаю, що у цей день знижки бувають реальні, а бувають і надумані", — каже дівчина.

"Так, я вже купив собі навушники. В певних магазинах це справжній розпродаж, а в деяких спочатку завищують ціну, а потім знижують до ринкової вартості", — зазначає хлопець.

"Можливо, буду купувати собі одяг. Ціни залежать від бренду магазину. Деякі обманюють покупців, до Чорної п'ятниці підвищуючи ціни вище норми, а потім нібито роблять знижки. Але є і чесні магазини", — наголошує жінка.

"Думаю, буду купувати одяг у Чорну п'ятницю. Я вважаю це 50/50, тому що є магазини, в яких є справжній розпродаж, а є магазини, в яких націнку важко не помітити", — ділиться думками опитана львів'янка.

Додамо, в Україні Чорна п’ятниця набрала популярності після 2010-х років, коли великі торгові мережі, онлайн-магазини та бренди почали активно впроваджувати цей день у свої маркетингові кампанії.

Нагадаємо, ми раніше писали, які товари краще не купувати у Чорну п'ятницю.

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