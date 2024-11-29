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Маркетинг или реальность — верят ли во Львове в Черную пятницу

29 ноября 2024 05:59
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Маркетинг или реальность: верят ли во Львове в Черную пятницу 2024 года — опрос
Человек в торговом центре. Фото: pmg.ua
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Черная пятница — явление, которое пришло в Украину с Запада и быстро стало одним из самых ожидаемых дней для шопинга. В последнюю пятницу ноября магазины предлагают скидки, которые часто рекламируют как "безумные", "до 70%" или даже больше. Но действительно ли эти скидки так выгодны, или это только маркетинговый ход?

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, что будут покупать в Черную пятницу и верят ли в честность скидок.

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Черная пятница

Большинство опрошенных считают, что в черную пятницу можно купить качественные вещи со скидкой. Однако есть и предостережение — часть магазинов прибегает к манипуляциям, искусственно повышая цены перед распродажей.

"Нет, не буду ничего покупать. Не вижу в этом экономической целесообразности. Знаю, что в этот день скидки бывают реальные, а бывают и надуманные", — говорит девушка.

"Да, я уже купил себе наушники. В определенных магазинах это настоящая распродажа, а в некоторых сначала завышают цену, а затем снижают до рыночной стоимости", — отмечает парень.

"Возможно, буду покупать себе одежду. Цены зависят от бренда магазина. Некоторые обманывают покупателей, до Черной пятницы повышая цены выше нормы, а потом якобы делают скидки. Но есть и честные магазины", — отмечает женщина.

"Думаю буду покупать одежду в Черную пятницу. Я считаю это 50/50, потому что есть магазины, у которых настоящая распродажа, а есть магазины, в которых наценку трудно не заметить", — делится мнениями опрошенная львовянка.

Добавим, в Украине Черная пятница стала популярной после 2010-х годов, когда крупные торговые сети, онлайн-магазины и бренды начали активно внедрять этот день в свои маркетинговые кампании.

Напомним, мы раньше писали, какие товары лучше не покупать в Черную пятницу.

Мы также писали, почему Черная пятница в Украине не работает.

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