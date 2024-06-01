Вибухи у Львівській області зараз 1 червня — масова атака на захід

Масовий ракетний обстріл заходу — потужні вибухи у Львівській області
Вибухи у Львівській області зараз 1 червня прогриміли внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Для західних областей, як і для всієї країни, продовжується загроза крилатих ракет.
Про роботу ППО повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
Вибухи у Львівській області зараз 1 червня
"Дякуємо нашим оборонцям неба. Бойова робота триває", — зазначив Козицький.
Своєю чергою роботу сил ППО в області підтвердив і мер Львова Андрій Садовий. За його словами, бійці виявили безпілотник в районі Моршина-Стрия.
"Залишайтесь в безпечному місці! Повітряні сили працюють", — додав міський голова.
Тим часом масштабна повітряна тривога в Україні триває через загрозу ударних безпілотників та атаку крилатих ракет.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!