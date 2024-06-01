Вибухи у Львівській області зараз 1 червня — масова атака на захід

Вибух у нічному місті. Фото: zn.ua

Вибухи у Львівській області зараз 1 червня прогриміли внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Для західних областей, як і для всієї країни, продовжується загроза крилатих ракет.

Про роботу ППО повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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Вибухи у Львівській області зараз 1 червня

"Дякуємо нашим оборонцям неба. Бойова робота триває", — зазначив Козицький.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Львівської ОВА Максима Козицького

Своєю чергою роботу сил ППО в області підтвердив і мер Львова Андрій Садовий. За його словами, бійці виявили безпілотник в районі Моршина-Стрия.

"Залишайтесь в безпечному місці! Повітряні сили працюють", — додав міський голова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Львова Андрія Садового

Тим часом масштабна повітряна тривога в Україні триває через загрозу ударних безпілотників та атаку крилатих ракет.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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