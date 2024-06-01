Взрывы во Львовской области сейчас 1 июня — массовая атака на запад

Взрыв в ночном городе. Фото: zn.ua

Взрывы во Львовской области сейчас 1 июня прогремели в результате работы сил противовоздушной обороны. Для западных областей, как и всей страны, продолжается угроза крылатых ракет.

О работе ПВО сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Читайте также:

Взрывы во Львовской области сейчас 1 июня

"Спасибо нашим защитникам неба. Боевая работа продолжается", — отметил Козицкий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

В свою очередь работу сил ПВО в области подтвердил и мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, бойцы обнаружили беспилотник в районе Моршин-Стрия.

"Оставайтесь в безопасном месте! Воздушные силы работают", — добавил городской голова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового

Между тем, масштабная воздушная тревога в Украине продолжается из-за угрозы ударных беспилотников и атаки крылатых ракет.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы неоднократно раздавались в Запорожье в ночь на 1 июня. О них заявил глава местной ОВА Иван Федоров. Кроме того, взрывы также слышали жители Винницкой и Киевской областей.

Добавим, что в Украине в ночь на 1 июня более 5 часов длится воздушная тревога, которая утром приобрела масштабных размеров. Российские захватчики атакуют Украину "шахедами" и крылатыми ракетами.