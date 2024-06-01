Взрывы во Львовской области сейчас 1 июня — массовая атака на запад

Массовый ракетный обстрел запада — мощные взрывы во Львовской области
Взрывы во Львовской области сейчас 1 июня прогремели в результате работы сил противовоздушной обороны. Для западных областей, как и всей страны, продолжается угроза крылатых ракет.
О работе ПВО сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.
Взрывы во Львовской области сейчас 1 июня
"Спасибо нашим защитникам неба. Боевая работа продолжается", — отметил Козицкий.
В свою очередь работу сил ПВО в области подтвердил и мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, бойцы обнаружили беспилотник в районе Моршин-Стрия.
"Оставайтесь в безопасном месте! Воздушные силы работают", — добавил городской голова.
Между тем, масштабная воздушная тревога в Украине продолжается из-за угрозы ударных беспилотников и атаки крылатых ракет.
Напомним, что взрывы неоднократно раздавались в Запорожье в ночь на 1 июня. О них заявил глава местной ОВА Иван Федоров. Кроме того, взрывы также слышали жители Винницкой и Киевской областей.
Добавим, что в Украине в ночь на 1 июня более 5 часов длится воздушная тревога, которая утром приобрела масштабных размеров. Российские захватчики атакуют Украину "шахедами" и крылатыми ракетами.
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