Мер Львова запропонував вирішення зернової кризи на кордоні з Польщею

Протести польських фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: ukrayina.pl

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що вирішення експортного конфлікту з Польщею на тлі протестів очевидне. Посадовець переконаний, що потрібно запровадити повне ембарго на зерно і загалом на усю агропродукцію Росії в Європейському союзі.

Про це мер Львова повідомив Telegram.

Садовий закликав накласти ембарго на продукцію Росії в ЄС

Садовий акцентував на кількості експорту російської агропродукції в ЄС, коли польські фермери протистоять українському зерну на кордоні. Мер зауважив, що 10% на ринку Євросоюзу — це саме товари з РФ.

"Насправді вирішення зернової кризи на польсько-українському кордоні очевидне. Варто тільки запитати: а скільки агропродукції експортує Росія до ЄС? Країна-агресор заполонила понад 10% європейського ринку. Саме російське збіжжя, щедро субсидійоване дешевою нафтою, яку їм і так нема куди подіти, обвалило європейський ринок", — заявив мер.

Садовий наголосив, що Кремль дестабілізував ситуацію та використовує протести на кордоні для власних політичних провокацій у світі.

"Мільйони готівки на інформаційну війну, підтримка проросійських партій, підрив економіки, а в результаті — гримуча суміш, яка здатна знищити європейську демократію зсередини", — підкреслив міський голова.

За словами львівського мера, ворог активно використовує конфлікт між Україною та Польщею, при цьому росіяни ввозять тони зерна в ЄС, яке було викрадене з українських полів на півдні. Частина агропродукції доставляється кораблями, відповідно заблокувати порти значно важче, як зазначає Садовий, ніж рух українських фур через кордон.

Посадовець закликав накласти ембарго на російську агропродукцію в Європі.

Скриншот допису Садового

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

23 лютого польські протестувальники зіпсували українську агропродукцію. Невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.



24 лютого поляки вчергове пошкодили вантаж з українським зерном. Цього разу невідомі висипали агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ.



25 лютого висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства.

Президент Володимир Зеленський прокоментував блокаду польсько-українського кордону. Голова держави наголосив, що якщо кроки розв'язання проблеми з Польщею не знайдуться, Україна захищатиме свій бізнес.