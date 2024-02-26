Мэр Львова предложил разрешение зернового кризиса на границе с Польшей

Протесты польских фермеров на границе. Иллюстративное фото: ukrayina.pl

Городской голова Львова Андрей Садовой считает, что разрешение экспортного конфликта с Польшей на фоне протестов очевидно. Чиновник убежден, что нужно ввести полное эмбарго на зерно и в целом на всю агропродукцию России в Европейском союзе.

Об этом мэр Львова сообщил Telegram.

Садовой призвал наложить эмбарго на продукцию России в ЕС

Садовой акцентировал внимание на количестве экспорта российской агропродукции в ЕС, когда польские фермеры противостоят украинскому зерну на границе. Мэр отметил, что 10% на рынке Евросоюза занимают именно товары из РФ.

"На самом деле разрешение зернового кризиса на польско-украинской границе очевидно. Стоит спросить: а сколько агропродукции экспортирует Россия в ЕС? Страна-агрессор заполонила более 10% европейского рынка. Именно российское зерно, щедро субсидированное дешевой нефтью, которую им и так некуда девать, обвалило европейский рынок", — заявил мер.

Садовой подчеркнул, что Кремль дестабилизировал ситуацию и использует протесты на границе для своих политических провокаций в мире.

"Миллионы наличных денег на информационную войну, поддержка пророссийских партий, подрыв экономики, а в результате — гремучая смесь, способная уничтожить европейскую демократию изнутри", — подчеркнул городской голова.

По словам львовского мэра, враг активно использует конфликт между Украиной и Польшей, при этом россияне ввозят тонны зерна в ЕС, которое было похищено с украинских полей на юге. Часть агропродукции доставляется кораблями, соответственно, заблокировать порты значительно труднее, как указывает Садовой, чем движение украинских фур через границу.

Чиновник призвал наложить эмбарго на российскую агропродукцию в Европе.

Скриншот поста Садового

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

23 февраля польские протестующие испортили украинскую агропродукцию. Неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.



24 февраля поляки в очередной раз повредили груз с украинским зерном. На этот раз неизвестные высыпали агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорогуск.



25 февраля поляки высыпали по меньшей мере десять вагонов украинской кукурузы в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал блокаду польско-украинской границы. Глава государства подчеркнул, что если шаги по решению проблемы с Польшей не найдутся, Украина будет защищать свой бизнес.