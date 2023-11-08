Мерія Стрия фінансує футбольний клуб, яким керує очільник міста

Гравці ФК "Скала 1911" перед матчем. Фото: міськрада Стрия

Мерія міста Стрий на Львівщині витратила майже 9,2 млн грн на фінансування приватного футбольного клубу "Скала 1911". Повідомляється, що президентом клубу є стрийський міський голова Олег Канівець.

Про це йдеться у матеріалі NGL.media.

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Повідомляється, що згідно з бюджетом Стрийської міської територіальної громади, фінансова підтримка ФК "Скала 1911" у поточному році склала 5,37 млн грн. Бюджетне фінансування футбольний клуб, який грає у Другій лізі чемпіонату України з футболу, три роки поспіль отримує за офіційною міською програмою. Загалом за три роки мерія міста витратила на фінансування приватного клубу 9,17 млн грн, і ця цифра щороку зростає.

Що відомо про клуб "Скала 1911"

Сам клуб "Скала" протягом своєї історії неодноразово змінював назви та припиняв свою діяльність. Вчергове клуб відродився три роки тому під чинною назвою. Офіційним президентом клубу став екснардеп Олег Канівець, який тоді балотувався на посаду стрийського міського голови.

Олег Канівець у фірмовій кепці клубу. Джерело: NGL.media

Вибори Канівець виграв, і відтоді футбольний клуб почав регулярно отримувати фінансування з бюджету міста — 1,5 млн грн у 2021 році, 2,3 млн грн — минулого року, ще 5,37 млн грн надійшли в цьому році. При цьому, за даними УПЛ, мер залишається президентом ФК "Скала 1911".

Коментарі міської влади

За повідомленням заступника мера Стрия Миколи Дмитришина, твердження про фінансування з бюджету приватного футбольного клубу є помилковим, бо гроші отримує не безпосередньо клуб, а однойменна громадська організація.

"ТОВ "ФК "Скала 1911" зареєстроване 31 січня 2023 року. До цього часу клуб діяв виключно як громадська неприбуткова організація та отримував часткове фінансування з міського бюджету. Щоб вийти на професійний рівень, було долучене приватне фінансування. Однак навіть після створення ТОВ бюджетне фінансування здійснюється виключно на ГО. Тому твердження, що міська рада фінансує приватний футбольний клуб, є помилковим", — розповів чиновник в інтерв'ю журналістам видання.

За даними YouControl, ТОВ "ФК "Скала 1911" було створене лише у січні чинного року, а до того часу клуб працював як громадська організація з тією ж назвою. ГО "ФК "Скала 1911" була зареєстрована у грудні 2020 року, серед її засновників були як сам Микола Дмитришин, так і син мера міста Тарас Канівець. На початку 2023 року ГО "ФК "Скала 1911" разом з місцевим підприємцем Романом Рибчинським стали співзасновниками ТОВ "ФК "Скала 1911". При цьому обома організаціями керує депутат Стрийської міськради Володимир Бурій.

Журналісти зауважують, що мерія Стрия фінансує ще кілька спортивних організацій. Мова йде про підтримку міських федерацій волейболу та боксу, а також сільського футболу. На ці три програми міськрада витратить цього року загалом 3,6 млн грн — менше ніж на одну команду "Скала 1911".

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