Мэрия Стрыя финансирует футбольный клуб, которым руководит городской глава

Игроки ФК "Скала 1911" перед матчем. Фото: горсовет Стрыя

Мэрия города Стрый во Львовской области потратила почти 9,2 млн грн на финансирование частного футбольного клуба "Скала 1911". Сообщается, что президентом клуба является стрийский городской голова Олег Каневец.

Об этом говорится в материале NGL.media.

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Сообщается, что согласно бюджету Стрыйского городского территориального общества, финансовая поддержка ФК "Скала 1911" в текущем году составила 5,37 млн грн. Бюджетное финансирование футбольный клуб, который играет во Второй лиге чемпионата Украины по футболу, три года подряд получает по официальной городской программе. В общей сложности за три года мэрия города потратила на финансирование частного клуба 9,17 млн грн, и эта цифра ежегодно растет.

Что известно о клубе "Скала 1911"

Сам клуб "Скала" на протяжении своей истории неоднократно менял названия и прекращал свою деятельность. В очередной раз клуб возродился три года назад под действующим названием. Официальным президентом клуба стал экс-нардеп Олег Канивец, тогда баллотировавшийся на должность стрыйского городского головы.

Олег Канивец в фирменной кепке клуба. Источник: NGL.media

Выборы Канивец выиграл, и с тех пор футбольный клуб начал регулярно получать финансирование из бюджета города — 1,5 млн грн в 2021 году, 2,3 млн грн — в прошлом году, еще 5,37 млн грн поступили в этом году. При этом, по данным УПЛ, мэр остается президентом ФК "Скала 1911 года".

Комментарии городских властей

По сообщению заместителя мэра Стрыя Николая Дмитришина, утверждение о финансировании из бюджета частного футбольного клуба ошибочно, потому что деньги получает непосредственно не клуб, а одноименная общественная организация.

"ООО "ФК "Скала 1911" зарегистрировано 31 января 2023 года. До этого клуб действовал исключительно как общественная неприбыльная организация и получал частичное финансирование из городского бюджета. Чтобы выйти на профессиональный уровень, было вовлечено частное финансирование. Однако даже после создания ООО бюджетное финансирование осуществляется исключительно на ГО. Поэтому утверждение, что городской совет финансирует частный футбольный клуб, ошибочно", — рассказал чиновник в интервью журналистам издания.

По данным YouControl, ООО "ФК "Скала 1911" было создано только в январе действующего года, а к тому времени клуб работал как общественная организация с тем же названием. ОО "ФК "Скала 1911" была зарегистрирована в декабре 2020 года, среди ее основателей были как сам Николай Дмитришин, так и сын мэра города Тарас Канивец. В начале 2023 года ОО "ФК "Скала 1911" вместе с местным предпринимателем Романом Рыбчинским стали соучредителями ООО "ФК "Скала 1911". При этом обеими организациями руководит депутат Стрыйского горсовета Владимир Бурий.

Журналисты отмечают, что мэрия Стрыя финансирует еще несколько спортивных организаций. Речь идет о поддержке городских федераций волейбола и бокса и сельского футбола. На эти три программы горсовет потратит в этом году в общей сложности 3,6 млн грн — меньше, чем на одну команду "Скала 1911".

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