Мери отримали штраф за зрив мобілізації, але вважають це свавіллям ТЦК

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма. Фото: Facebook Тарас Кучма

Відразу двох очільників Львівщини оштрафували за зрив мобілізаційних заходів. У Оперативному командуванні "Захід" стверджують, що ТЦК діяли за законом і оштрафували мерів правильно, а ось джерело журналістів у військовому командуванні назвало ситуацію "емоційним непорозумінням" і запевнило, що вона вже залагоджена..

Про це повідомляє BBC Україна.

Читайте також:

За що мери отримали штраф

Першим оштрафованим став мер Дрогобича Тарас Кучма, який написав відкритого листа, який пояснює його позицію. Міський голова стверджує, що до нього, та ще декількох очільників населених пунктів: Трускавця, Борислава, Східниці й Мединичів відбулось юридичне свавілля.

Мера викликали в ТЦК і коли він там з'явився, то йому виписали протокол про накладення штрафу 34 тисячі гривень.

"Мені був представлений протокол за те, що ми не виконали мобілізаційне завдання, яке нам приписала РВА (районна військово-цивільна адміністрація)", — сказав він.

Кучма аргументує свою правоту тим, що очільники населених пунктів не мають ніяких силових підрозділів, щоб примусово доставляти громадян до ТЦК. Єдина функція — оповіщення населення про заходи мобілізації.

Крім того, голова Дрогобича натякнув, що спущені зверху плани з мобілізації неможливо виконати, адже немає достатнього людського ресурсу.

Оштрафували не тільки мера Дрогобича. Міський голова сусіднього міста Борислава Ігор Яворський підтвердив, що також отримав штраф від ТЦК за невиконання плану мобілізації.

В коментарі журналістам BBC Україна ОК "Захід", якому підпорядковуються ТЦК Львівщини, заявили, що представники ТЦК виписуючи штраф мерам діяла згідно із законом.

"Органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також заходи оповіщення та забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору", — нагадали в ОК "Захід".

Що міститься на цю тему у законі

Журналісти BBC Україна вивчивши ухвалений 11 квітня 2024 року закон про посилення мобілізації в Україні з'ясували, що документ покладає низку обов'язків на органи місцевого самоврядування.

Зокрема, в ньому йдеться про те, що виконавчі органи місцевої влади мають повноваження здійснювати під час мобілізації своєчасне оповіщення і "забезпечення прибуття" громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації.

Штраф для посадовців місцевого самоврядування за порушення цих правил складає від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в Україні розпочали розгляд скарг громадян на працівників ТЦК та СП, які незаконно мобілізували громадян. Водночас ухвалення механізму покарання працівників ТЦК і ВЛК може затягнутися через суди щодо дій командирів і генералів.

Нагадаємо, нещодавно позафракційна нардепка Юлія Яцик заявила, що в Україні можуть ввести покарання на законодавчому рівні для представників ТЦК та ВЛК за порушення ними порядку призову під час мобілізації.